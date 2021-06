Naturbad bleibt weiter geschlossen

Das Naturbad Styrum muss weiter geschlossen bleiben. Proben von Montag haben ergeben, dass die Wasserwerte nicht in Ordnung sind. Die Mikrobiologie leidet unter dem Chlor, was in die Naturbecken gelangt ist, sagt Badleiter Dustin Radde. Da passiert was mit dem Naturbad, was wir noch nicht erklären können.

