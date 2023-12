Nahverkehr: Ruhrbahn und Bogestra rücken enger zusammen

Nach jahrlanger Planung steht jetzt eine Kooperationsvereinbarung zwischen den Städten Essen, Mülheim, Bochum und Gelsenkirchen – die Nahverkehrsunternehmen Ruhrbahn und Bogestra sollen enger zusammenarbeiten. Laut Vereinbarung vor allem beim Kundenservice, bei der Suche nach Personal und beim Einkauf. Dazu kommen gemeinsame Projekte für Azubis und eine Zusammenarbeit bei Bauprojekten. Gemeinsam kommen die beiden Unternehmen außerdem leichter an Fördermittel von Bund und Land, heißt es. In allen vier Städten müssen die Politiker in den Stadträten dem Vorhaben jetzt noch zustimmen. Das soll jeweils in der ersten Sitzung des neuen Jahres passieren.