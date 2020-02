Nächster Sturm kündigt sich an

Der Sonntag wird am heftigsten, sagen die Meteorologen. Windstärke 6 und orkanartige Böen wieder mit bis zu 100 Stundenkilometern kündigen sich für Oberhausen und Mülheim an. Auch der Montag soll wieder sehr stürmisch werden. Eltern sollten sich Sonntag Abend erkundigen, ob die Schulen eventuell wieder geschlossen bleiben. Wenn wieder alle sich so gut auf das Unwetter vorbereiten, wie bei Sturmtief Sabine Anfang der Woche, also alles niet- und nagelfest machen und wenn möglich Zuhause bleiben, dann werden sich auch diesmal die Schäden im Ruhrgebiet hoffentlich in Grenzen halten, sagen die Experten.