Nächste Woche: Bauarbeiten auf der A40 und A44

Morgen sperrt Straßen.NRW Teile der A40 in Fahrtrichtung Dortmund. An der Anschlussstelle Essen-Frillendorf werden Unfallschäden beseitigt. Von 10 bis 12 Uhr ist die Ausfahrt, von 12 bis 13 Uhr die Auffahrt gesperrt. Dienstagnacht gibt es Einschränkungen auf der A44 in Richtung Velbert und Mittwochnacht auf der A40 am Kreuz Duisburg.

© hean - stock.adobe.com