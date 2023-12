Nächste Vollsperrung der A40 steht bevor

Am nächsten Wochenende müssen Autofahrer auf der A40 wieder Umwege fahren. Am Freitagabend um 22 Uhr wird die A40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und dem Kreuz Duisburg in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Grund sind die Bauarbeiten an einer Brücke im Kreuz Kaiserberg.

© hykoe - Fotolia (Symbolbild)