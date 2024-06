Nächste Sperrpause bei Bahn im Ruhrgebiet

Ab dem 22. Juli werden zwischen Essen, Duisburg, Oberhausen und Düsseldorf deutlich weniger Züge unterwegs sein. So fahren zwischen Mülheim und Duisburg sowie zwischen Oberhausen und Duisburg gar keine Züge. Die Bahn schickt Ersatzbusse los. Wer mit dem Zug zum Flughafen fährt, muss erst mit dem Ersatzbus nach Duisburg und von dort mit der S1 weiterfahren. Der Fernverkehr wird in großem Bogen um die gesperrten Strecken herumgeleitet. Grund für die Sperrung ist, dass die Autobahn GmbH eine Brücke neu baut. Aus Sicherheitsgründen dürfen auf den darunterliegenden Gleisen keine Züge fahren. Die Bahn nutzt die Sperrpause für umfangreiche Arbeiten. So werden Schienen, Schwellen, Weichen und Schotter ausgetauscht. Auch an mehreren Bahnbrücken laufen Arbeiten. Ende der Sperrung ist am 2. August um 21 Uhr.