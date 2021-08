Nächste A40-Sperrung ab Freitag

Sobald die Kräne aufgebaut sind, können die tonnenschweren Brückenteile etwa in sieben Metern Höhe in die richtige Position geschwenkt werden, heißt es von der Bahn. Auf einer Gesamtlänge von 27 Metern werden sie dann montiert und verschweißt. Anschließend kann die Bahn auf den Hilfsbrücken die Gleise installieren und einen Gehweg anlegen.

Sperrung von A40 und Bahnstrecke

Dafür wird ab Freitag (13.8.) um 20 Uhr bis Montag (23.8.) um 5 Uhr die A40 in beide Richtungen gesperrt. Das gilt für den Abschnitt zwischen Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Styrum, heißt es von der zuständigen Autobahn Gesellschaft. In Richtung Essen ist schon die Ausfahrt Kaiserberg dicht, weil sie nicht für so viel Verkehr ausgelegt ist. Die Ausfahrt Friesenstraße ist aus Duisburg kommend gar nicht erst erreichbar.

Die Arbeiten treffen auch den Bahnverkehr. Ab Sonntag (15.8.) um 6 Uhr werden Fernverkehrszüge zwischen Dortmund beziehungsweise Gelsenkirchen und Duisburg beziehungsweise Köln umgeleitet. In Bochum, Essen und Mülheim entfallen alle ICE- und IC-Halte. Auf bestimmten Abschnitten können einzelne Züge auch ausfallen. Teilweise verändern sich die Abfahrt- und Ankunftszeiten. Außerdem müssen Bahnfahrgäste mit Verspätungen von bis zu 20 Minuten rechnen, sagt die Bahn. Ab Bochum und Essen gibt es Umsteigeverbindungen zu den Fernverkehrsbahnhöfen Dortmund und Gelsenkirchen mit Zügen des Nahverkehrs. Das alles gilt bis Freitag 20.8. um 6 Uhr.

Hier sind noch mal alle Änderungen für den Bahnverkehr und die betroffenen Linien aufgelistet.

LKW-Fahrer ist untergetaucht

Nötig sind die Arbeiten, nachdem letztes Jahr im September ein Tanklaster unter den Bahnbrücken auf der A40 verunglückt war. Der Brand des Lasters hat die Brücken so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden müssen und jetzt erst mal durch Hilfsbrücken ersetzt werden. Der Unfallverursacher ist mittlerweile abgetaucht. Nach ihm wird gefahndet, heißt es von der Staatsanwaltschaft Duisburg. Sie ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, der fahrlässigen Körperverletzung und der fahrlässigen Brandstiftung. Der LKW-Fahrer war zum Unfallzeitpunkt völlig betrunken.