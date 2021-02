A40 nur einspurig

Autofahrer auf der A40 müssen sich in Höhe Mülheim am Wochenende auf Probleme einstellen. Die Bahn muss an einer Eisenbahnbrücke über die Autobahn arbeiten. Darum ist zwischen Mülheim und Mülheim-Styrum in beiden Richtungen nur eine Fahrspur frei. Außerdem ist in dem Bereich nur Tempo 60 erlaubt. Das gilt ab heute Abend 20 Uhr bis Montag früh 5 Uhr.

© Oliver Müller/FUNKE Foto Services