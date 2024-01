Nachfolger von "Essen on Ice" wird aufgebaut

Laut Essen Marketing ist das in Deutschland einmalig und in NRW die größte Eisbahn. Außerdem wird es Eisstockbahnen geben, ein Kinderkarussell und ein großes Café mit Dachterrasse. Der Wintertraum tritt die Nachfolge von "Essen on Ice" an. Auch das Betreiberteam ist neu am Start. Tickets gibt es schon jetzt vorab online.





Erster Tag ist der 12. Januar, letzter Tag des Essener Wintertraums ist der 10. März. Aktuell kann man noch auf Zeche Zollverein Schlittschuh laufen. Bis zum Sonntag ist die Eislaufbahn täglich ab 10 Uhr geöffnet.