Nach Tod einer 14-Jährigen: Haftbefehl gegen Freund

Die beiden 14-Jährigen waren am Freitag als vermisst gemeldet worden. Der Junge wurde in Düsseldorf gefunden und zu seinen Eltern gebracht. Das Mädchen konnte nur noch tot in einer Ruine geborgen werden. Die Obduktion zeigte: Das Mädchen war durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf ums Leben gekommen. Weil sich ihr Freund in der Vernehmung in Widersprüche verstrickte, wurde er am Sonntag unter dringendem Tatverdacht festgenommen.