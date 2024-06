Nach Pavlovic-Aus: Das ist der Kader des DFB-Teams für die EURO 2024

(dpa) - Aleksandar Pavlovic bleibt bei der Nationalmannschaft der große Pechvogel. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss bei der Fußball-EM auf den Bayern-Youngster verzichten. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlte zuletzt bereits wegen eines Infekts, das endgültige Turnier-Aus bestätigte eine Sprecherin des Deutschen Fußball-Bundes. Nagelsmann nominierte den Dortmunder Emre Can nach - und nicht den von ihm aussortierten Leon Goretzka vom FC Bayern München. Pavlovic war wegen seiner Erkrankung nicht wie die weiteren 25 Nationalspieler bis Montag ins deutsche EM-Quartier nach Herzogenaurach zurückgekehrt. Der Fototermin der DFB-Auswahl am Mittwoch (12. Juni) war zunächst verschoben worden. Nun wird er wohl mit Can statt Pavlovic am 13. Juni nachgeholt. Die weiteren 22 Feldspieler und drei Torhüter trainierten am Vormittag wie gewohnt.

Der offizielle Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft sieht wie folgt aus:

DFB-Kader: Die Torhüter

Manuel Neuer (38/Bayern München)

Marc-Andre ter Stegen (32/FC Barcelona)

Oliver Baumann (33/TSG Hoffenheim)





DFB-Kader: Die Abwehrspieler

Robin Koch (27/Eintracht Frankfurt)

Maximilian Mittelstädt (27/VfB Stuttgart)

Nico Schlotterbeck (24/Borussia Dortmund)

Jonathan Tah (28/Bayer Leverkusen)

Antonio Rüdiger (31/Real Madrid)

David Raum (26/RB Leipzig)

Waldemar Anton (27/VfB Stuttgart)

Benjamin Henrichs (27/RB Leipzig)





DFB-Kader: Die Mittelfeldspieler

Leroy Sané (28/FC Bayern)

Robert Andrich (29/Bayer 04 Leverkusen)

Pascal Groß (32/Brighton Hove & Albion)

Joshua Kimmich (28/Bayern München)

Chris Führich (26/VfB Stuttgart)

Ilkay Gündogan (33/FC Barcelona)

Florian Wirtz (21/Bayer 04 Leverkusen)

Jamal Musiala (21/Bayern München)

Toni Kroos (34/Real Madrid)

Emre Can (30/Borussia Dortmund)

DFB-Kader: Die Stürmer

Niclas Füllkrug (31/Borussia Dortmund)

Kai Havertz (24/FC Arsenal)

Deniz Undav (27/VfB Stuttgart)

Maxi Beier (21/TSG Hoffenheim)

Thomas Müller (34/Bayern München)