Mutprobe im Rhein wäre fast schiefgegangen

Er wurde sofort von der Strömung mitgerissen. Ein Freund wollte ihm helfen. Er wurde ebenfalls von der Strömung erfasst. 50 Einsatzkräfte waren in der Spitze vor Ort. Letztendlich ging alles glimpflich aus. Einer der Männer konnte selbständig an Land schwimmen. Der zweite wurde von Rettungskräften aus dem Wasser gezogen. Er kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Trotz vielfältiger Warnungen versuchen immer wieder Menschen im Rhein zu schwimmen. Dabei unterschätzen sie Strömung und Gefahren durch vorbeifahrende Schiffe. In diesem Jahr gibt es schon mehrere Tote zu beklagen.