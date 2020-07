Mutmaßlicher Vergewaltiger offenbar Wiederholungstäter

In Dortmund sitzt ein 23-Jähriger mutmaßlicher Vergewaltiger in Untersuchungshaft. Er soll am Wochenende eine 13-Jährige in einen Hausflur gelockt haben und ist dort über sie hergefallen. Danach flüchtete er.

