Mutmaßlicher Kriegsverbrecher in Essen festgenommen

In dem Video soll der mutmaßliche Kriegsverbrecher verherrlichende Kommentare über die Tat abgeben. Anschließend sei die Aufnahme für Propaganda veröffentlicht worden. Einen weiteren Syrer, der an dem Vorfall beteiligt gewesen sein soll, hat die Polizei in Sachsen-Anhalt festgenommen. Er soll den gefangenen und misshandelten Offizier vor seiner Hinrichtung bewacht haben. An der Tat seien wohl mehrere Mitglieder terroristischer Organisationen beteiligt gewesen. Noch heute geht es für die beiden festgenommenen Männer zum Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs. Er entscheidet über eine Untersuchungshaft.