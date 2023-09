Mutmaßliche Betreiber einer Cannabisplantage festgenommen

In den Ruhrauen hat die Polizei eine Cannabisplantage hochgenommen. Die Ermittler hatten den Tipp von einem Zeugen bekommen, der die Plantage in der Nähe des Holunderwegs entdeckt hatte. Einsatzkräfte hatten sich dorthin auf den Weg gemacht und fanden in Dickicht zwei kleine Felder mit ca. 30 Pflanzen vor.

