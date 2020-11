Musikschulen dürfen wieder öffnen

Heute sind zum Beispiel in der städtischen Musikschule bei uns wieder erste Schüler vor Ort. Mit den geltenden Corona-Regeln - wie Masken, Abstand, Lüften und Hände Desinfizieren - darf der Unterricht wieder normal laufen. Mit der Erlaubnis von Präsenzunterricht in den Musikschulen folge das Land NRW den Regelungen der großen Mehrheit der Länder und trage dem Gedanken einer möglichst einheitlichen Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse vom 28. Oktober Rechnung, heißt es als Begründung aus dem NRW-Kulturministerium. Es gibt in der Region aber auch Musikschulen, die trotzdem lieber nicht aufmachen. Dazu hat sich zum Beispiel die städtische Musikschule in Bottrop entschlossen, weil die Corona-Zahlen dort so hoch sind.