Mülldetektive haben schon tausende Fälle bearbeitet

In rund 2.500 Fällen haben die Teams Müllsünder lediglich beraten, da die Beweislage nicht ausreichend war, heißt es. Fast 1.000 Fälle sind aber zur Anzeige gekommen. Die MEG hat sich an das Ordnungsamt der Stadt weitergeleitet. Bislang wurden rund 200 Verfahren eingeleitet und Bußgelder in Höhe von gut 37.000 Euro verhängt, heißt es in der Zwischenbilanz. Die MEG habe derzeit noch 250 Fälle in Bearbeitung. Sie sollen schnellstmöglich an das Ordnungsamt weitergeleitet werden. In den letzten zweieinhalb Jahren hab es laut Entsorgungsgesellschaft außerdem unzählige wilde Müllkippen, wo es keine Hinweise auf möglich Verursacher gab. Hier hat die MEG im Auftrag der Stadt den Müll umgehend entsorgt.