Müll-Experten an Grundschulen

Auch die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft macht mit. Sie ist ab heute jeden Tag an einer Mülheimer Grundschule zu Gast. Die Mitarbeiter haben ein interaktives Bühnenprogramm auf die Beine gestellt und vermitteln so jede Menge Wissen über Abfall. Die MEG hat sich mit dem Programm extra auf die aktuelle Corona-Situation und die geltenden Regeln eingestellt. Heute zum Beispiel waren die MEG-Wertstoffprofis an der Grundschule am Steigerweg, morgen sind sie an der Katharinenschule und Mittwoch an der Grundschule im Dichterviertel.