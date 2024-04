Mülheimer Wälder werden kontrolliert

In Mülheim werden zurzeit Bäume in Punkto Sicherheit geprüft. Das teilt die Stadt mit. Mitarbeiter vom Regionalbverband Ruhr sind in den Wäldern im Einsatz und prüfen, ob Bäume gesund und sicher stehen oder morsch sind und umknicken könnten. Aktuell laufen Kontrollen im Bereich Uhlenhorstweg, Großenbaumer Straße, Schengerholz, Hölterstraße und Tannenstraße. Einige Gefahrbäume wurden schon entdeckt.