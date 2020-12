Mülheimer Vereine können modernisieren

Weitere rund 77.000 Euro gehen an den Mülheimer Spielverein 07. Der Verein will ebenfalls seine Duschen und Umkleiden sanieren und zudem eine Photovoltaik-Anlage anschaffen und einbauen. Insgesamt stehen im Rahmen des Landesprogramms "Moderne Sportstätte 2022" rund 300 Millionen Euro zur Verfügung. Das Land will mit der Förderung den Sanierungsstau in vielen Vereinen beenden.