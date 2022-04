Mülheimer Verband verteilt Geschenke an Flüchtlingskinder

Der Kreisverband des Sozialverbands VdK in Mülheim unterstützt die Aktion "Bricks4theKids". Fast 100 Konstruktionsbaukästen werden am Montag an ukrainische Flüchtlingskinder verteilt. Sie befinden sich derzeit in der Unterkunft an der Mintarder Straße.

© VdK Mülheim an der Ruhr