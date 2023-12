Mülheimer unzufrieden mit ihren Bahnhöfen

Die Mülheimer sind unzufrieden mit ihren Bahnhöfen. Im Schnitt werden die drei Nah- und Fernverkehrsbahnhöfe der Deutschen Bahn in Mülheim gerade einmal mit 3,19 von 5 möglichen Sternen bewertet. Das ergibt die Auswertung des Portals. Dieser Wert liegt deutlich unter dem deutschlandweiten Durchschnittswert von 3,76 Sternen. Den Mülheimer Hauptbahnhof und den Bahnhof Styrum bewerten die Mülheimer mit je 3,2 Sternen. Am schlechtesten schneidet der Bahnhof Mülheim Ruhr West ab (3.0 Sterne). In dem Gesamtranking der 50 Städte landet Mülheim auf dem 44. Platz. Am besten bewertet werden die Bahnhöfe in Leipzig (4.35 Sterne), Dresden (4.2 Sterne) und Potsdam (4.17 Sterne).

Infos zur der Analyse: Die Informationsplattform www.onlinecasinosdeutschland.com hat über die Website der Deutschen Bahn sämtliche Nah- und Fernverkehrsbahnhöfe der Deutschen Bahn in Deutschlands 50 größten Städten (gemessen an der Einwohnerzahl) ermittelt und die Google-Bewertungen dieser Bahnhöfe analysiert. Eine Tabelle mit den Ergebnissen aller Städte findet ihr hier.