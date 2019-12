Mülheimer sollen auf Geldscheine achten

Immerhin tragen die Scheine den Aufdruck "Prop copy" oder "Movie Money" unter der Europaflagge. Dabei handelt es sich häufig um Scheine, die z.B. in Film- und Theaterproduktionen oder in Zaubershows genutzt werden. Obwohl auf den Scheinen seitlich der Vermerk "This is not legal. It's tobe used for motion props." steht, wurden sie in den echten Zahlungsverkehr eingebracht. Die Polizei warnt davor. Das Inverkehrbringen von Falschgeld werde mit Geld- bzw. Freiheitsstrafe geahndet. Auch im Handel sollten die Mitarbeiter ihre Augen aufhalten.