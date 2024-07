Mülheimer Schuldenlast steigt weiter

Das hat das Land ausgerechnet. In der Rechnung tauchen nur Summen aus dem sogenannten Kernhaushalt auf. Schulden u.a. von Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist, tauchen hier nicht auf. Insgesamt liegt die Summe bei rund 1,6 Milliarden Euro, rund 500 Millionen mehr als noch vor 10 Jahren. Der erste Platz in dem Ranking geht an die Stadt Oberhausen mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von über 9.400 Euro. Am anderen Ende der Liste liegt die Landeshauptstadt Düsseldorf mit nur 542 Euro. Die hochverschuldeten Städte machen schon längere Zeit mobil und versuchen Lösungen zu finden, um die sogenannten Altschulden loszuwerden. Einen durchschlagenden Erfolg haben sie bislang noch nicht erzielt.