Mülheimer Junior-Uni will neu durchstarten

Die Mülheimer Junior-Uni wird in diesem Jahr im Februar oder März neu durchstarten. Das sagt eine Sprecherin. Bisher gab es es einzelne Kurse an verschiedenen Standorten, bald wird es einen zentralen Anlaufpunkt geben. Im evangelischen Haus Jugendgroschen in Menden laufen gerade noch die Umbauarbeiten.

© Frank Oppitz - FUNKE Foto Services