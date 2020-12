Mülheimer Jahresrückblick mit Morgen-Moderator

In einer dreistündigen Freitagabendshow führt Radio Mülheim-Moderator Stefan Falkenberg heute Abend am Flughafen Essen/Mülheim durch die bewegendsten Momente des Jahres 2020. "Mülheim.Menschen.Momente" - so heißt der Jahresrückblick mit zahlreichen Gästen im Luftschiffhangar der WDL.

© Eventall GmbH