Mülheimer Inzidenz heute bei 72,1

In Mülheim ist die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestiegen. Ein weiterer Menschen is verstorben, meldet heute der Krisenstab der Stadt. Damit zählt Mülheim jetzt 224 Corona-Tote seit Beginn der Pandemie. Als akut und nachweislich mit Corona infiziert gelten heute ( Stand 19.5./6:00 Uhr ) ) 222 Menschen in unserer Stadt ( gestern 229 ). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI meldet heute bei 72,1 (19.5../ 3:11 Uhr).

© Severin Becker/Mein Corona Schnelltest