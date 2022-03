Mülheimer Friedenszeichen am Sonntag

Von dort geht es über die Wallstraße zu einer Schweigeminute am Synagogenplatz. Der letzte Abschnitt führt über Schloßstraße und Friedenstreppe zum Kirchenhügel. Dort sollen zum Abschluss alle Organisatorinnen und Organisatoren zu Wort kommen und Statements abgeben. Gemeinsam soll so das "Mülheimer Friedenszeichen" gesetzt werden. Eine Bitte geht an alle, die mitmachen möchten: Während der Kundgebung soll auf eigene Embleme und Fahnen verzichtet werden. Friedensbekundungen und Zeichen der Anteilnahme mit der Ukraine seien dagegen gern gesehen.





Die Beteiligten im Überblick:





AWO, Caritas, DGB, Diakonisches Werk, Ev. Kirchenkreis an der Ruhr, Fraktionen im Rat der Stadt, Jüdische Gemeinde, Katholische Kirche Mülheim an der Ruhr, „Mülheim stellt sich quer“, Stadt Mülheim an der Ruhr