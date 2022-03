Mülheimer Einsatzkräfte helfen in Essen

Im Zuge einer Bombenentschärfung nebenan in Essen waren am Abend auch Rettungskräfte aus Mülheim im Einsatz. Unsere Feuerwehr hatte die Evakuierung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen unterstützt, teilte ein Sprecher am Abend mit. Hierfür waren unter anderem zwei Rettungswagen und sechs Krankentransportwagen in die Nachbarstadt aufgebrochen.