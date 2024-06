Mülheimer DRK hilft im Hochwassergebiet

Einsatzkräfte des Deutschen-Rotes-Kreuzes in Mülheim sind auf dem Weg in die Hochwassergebiete in Süd-Deutschland. Das hat das DRK mitgeteilt. Gegen 00:30 Uhr wurden Einsatzkräfte der DRK-Wasserwacht im Rahmen eines Einsatzes der überörtlichen Hilfe mit dem Wasserrettungszug Nord alarmiert. Demnach sind jetzt sechs Einsatzkräfte, zwei Allradfahrzeuge und ein Hochwasserboot unterwegs nach Landau an der Isar (Bayern).

