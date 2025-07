Harte Neuer-Kritik an Donnarumma nach Musiala-Verletzung

Atlanta (dpa) - Bayern-Kapitän Manuel Neuer hat seinen Torwart-Kollegen Gianluigi Donnarumma von Paris Saint-Germain nach der schweren Verletzung von Nationalspieler Jamal Musiala im Viertelfinale der Club-WM mit deutlichen Worten und Vorwürfen kritisiert. «Es war eine Situation, wo man nicht unbedingt so reingehen muss», sagte der 39 Jahre alte Neuer nach dem 0:2 in Atlanta.

«Das ist schon risikofreudig, da nimmt man die Verletzung des Gegenspielers oder auch Mitspielers einfach in Kauf», äußerte Neuer zur Aktion von Donnarumma, der bei seiner Rettungstat nicht nur den Ball abwehrte, sondern auch Musiala wegräumte.

«Da nimmt man die Verletzung in Kauf»

Der 22-Jährige hat wohl eine schwere Verletzung am Bein oder Sprunggelenk erlitten. «Wir drücken Jamal die Daumen, dass die Verletzung nicht so schwer ist. Aber sie wird sicherlich schwer sein, so wie ich das sehe», sagte Neuer mit seiner Erfahrung aus vielen Profijahren.

Deutschlands Rekordtorwart ärgerte sich auch darüber, wie Donnarumma auf dem Platz reagiert habe. Zu sehen war, dass auch er geschockt wirkte, als Musiala auf dem Boden lag und behandelt werden musste, bevor er mit einer Trage abtransportiert wurde. Es war die letzte Aktion vor dem Pausenpfiff.

«Willst du nicht mal hingehen zu Jamal?»

«Ich bin zu ihm hingegangen», erzählte Neuer. Er habe dem PSG-Keeper gesagt: «Willst Du nicht mal eben hingehen? Der Jamal liegt da, der wird wahrscheinlich im Krankenhaus bleiben, der hat eine schwere Verletzung. Da gehört sich das einfach aus Respekt, hinzugehen, ihm alles Gute zu wünschen und ein kleines Sorry dazulassen.»

Donnarummas Betroffenheit auf dem Spielfeld stellte Neuer infrage: «Italiener sind sehr emotional. Ob man ihm das abnimmt, muss jeder selbst entscheiden. Ich hätte anders reagiert», sagte der Münchner Kapitän, der Musialas Verletzung und das Turnier-Aus «beides brutal hart» nannte.

«Solche Situationen passieren im Fußball», sagte er grundsätzlich zu Musialas Verletzung: «Man darf auch niemanden was Böses unterstellen. Aber es ist ein harter Schlag für uns.»

Donnarumma sendet «gute Wünsche» an Musiala

Der 26 Jahre alte Donnarumma reagierte nach dem Spiel via Instagram. «Alle meine Gebete und guten Wünsche sind bei Dir, Jamal Musiala», schrieb er.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl äußerte, dass er «null Komma null» denke, dass Donnarumma absichtlich so gegen Musiala eingestiegen sei. «Aber ich sage mal, er hat auch nicht große Rücksicht genommen, dass da einer stand. Ich möchte das nicht als Vorwurf verstanden haben (....), aber das Risiko gehe ich natürlich ein»., meinte der 51-Jährige mit Blick auf den PSG-Torwart.