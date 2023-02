Mülheimer Bevölkerung wächst um fast 1.500 Menschen

Das bedeutet laut Auswertung der Stadt eine Zunahme der Bevölkerung um rund 0,9 Prozent. Ausschlaggebend dafür ist der Zuzug von Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind. Im Laufe des Jahres stieg die Zahl um 1.863 Ukrainer an. Aus aus Syrien und Indien sind viele Menschen zu uns nach Mülheim gekommen. Rund 150 verschiedene Nationen sind mittlerweile bei uns in der Stadt zu Hause. Dabei gibt es immer weniger Mülheimer, die die deutsche Nationalität haben. Hier sank die Zahl innerhalb eines Jahres um 1.654. Die Stadt hat zum Ende des abgelaufenen Jahres auch ausgewertet, wie alt die Menschen sind, die bei uns leben. 1.461 Kinder unter einem Jahr lebten im letzten Jahr bei uns in der Stadt. Auf der anderen Seite gab es 37 Menschen, die 100 Jahre oder älter waren. Insgesamt gesehen gibt rund 4.700 mehr Frauen als Männer bei uns in der Stadt.