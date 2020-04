Mülheimer beantragen Corona-Soforthilfe

Die Corona-Soforthilfe des Landes NRW kommt auch bei vielen Unternehmern hier bei uns in Mülheim schnell und unbürokratisch an. Das haben uns Steuerberater, Selbstständige und Kleinstbetriebe in einer Radio Mülheim Umfrage bestätigt. Oft ist das Geld schon nach zwei Tagen auf dem Konto.

© Pixabay