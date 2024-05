Mülheimer Bäckerei-Azubis bekommen mehr Geld

18 verschiedene Bäckereien gibt es in Mülheim. Wer dort oder in deren Filialen eine Ausbildung macht, geht im ersten Ausbildungsjahr mit mindestens 860 Euro nach Hause. 180 Euro mehr als bisher. Im dritten Jahr bekommt der Bäckerei-Nachwuchs mindestens 1.085 Euro. Ein Plus von 200 Euro.

Außerdem werde es laut NGG bis zum Jahresende noch eine Inflationsausgleichsprämie von 50 Euro pro Monat geben.

Die bessere Bezahlung sei Ergebnis langer Tarifverhandlungen, sagt die NGG. Ziel sei vor allem, die Ausbildung zum Bäcker wieder attraktiver zu machen. In NRW würde es einen akuten Azubi-Schwund geben – nur rund 2000 Auszubildende gibt es aktuell. Vor 10 Jahren waren es noch mehr also doppelt so viele. Das zeigen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.