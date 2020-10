Mülheimer Bäcker holen sich Experten-Tipps

Die Mülheimer Bäcker hatten rund 200 Brote mitgebracht, um sie von Experten begutachten zu lassen. Dabei ging es unter anderem um Geschmack, Aussehen, Konsistenz der Kruste und Zutaten, die drin stecken. Die Experten haben den Bäckern im Anschluss Tipps gegeben, was sie in Zukunft noch besser machen können. Die Brot-Prüfung findet normalerweise einmal im Jahr statt, sagt die Innung. Wegen Corona wäre sie dieses Jahr in Mülheim fast ausgefallen. Sie konnte am Ende nur stattfinden, weil das Weiße Flotte-Schiff mit seinen Decks ausreichend Platz und genug frische Luft geboten hat.