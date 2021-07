Lichtblicke-Spendentag für Flutopfer

Bei uns von Radio Mülheim ist heute großer Lichtblicke-Spendentag. Wir sammeln Geld für Familien in NRW, die durch die Flutkatastrophe in Not geraten sind. Unterstützung gibt es dabei unter anderem von der Mülheimer Bäckerei Hemmerle. Von jedem verkauften Steinofenbrot geht aktuell ein Euro an unsere Aktion Lichtblicke.