Mülheimer Arbeitsmarkt trotzt Wirtschaftsflaute

Aktuell sind damit laut Arbeitsagentur exakt 6.845 Menschen in Mülheim arbeitslos gemeldet. Die Quote bleibt unverändert bei 7,7 Prozent. Die Arbeitsagentur macht aktuell besonders auf die Lage der Behinderten aufmerksam - es läuft dazu eine bundesweite Aktionswoche. Menschen mit Behinderung haben es noch schwerer, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, heißt es. 333 schwerbehinderte Menschen sind aktuell in unserer Stadt arbeitslos gemeldet, heißt es - 34 mehr als im November letzten Jahres.