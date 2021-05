Mülheim zählt jetzt 221 Corona-Tote

In Mülheim ist am Wochenende ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit dem Corona-Virus registriert worden. Die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie stieg auf 221, heißt es vom Krisenstab der Stadt. Als akut und nachweislich mit Corona infiziert gelten heute ( 17.5./6:00 Uhr ) 274 Menschen in unserer Stadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI meldet heute bei 79,7 (17.5./ 3:11 Uhr).