Mülheim verliert Grüne Bundestagsabgeordnete

Sie ist dort ab sofort Mitglied des Kreisverbands. Mülheim verliert sie damit als Bundestagsabgeordnete. "Ich habe mit großer Freude das Angebot aus Oberhausen angenommen", sagt sie in einer Mitteilung. Damit reagiert sie auf die Verwerfungen, die die Mülheimer Grünen seit Monaten erschüttern. Zuletzt war sie in einer Kampfabstimmung Björn Maue für den Posten als nächster Bundestagskandidat unterlegen. Krumwiede-Steiner war erst im Frühjahr nachträglich in den Bundestag als Abgeordnete eingezogen. Trotz des Wechsels des Kreisverbands will sie in Mülheim wohnen bleiben, verrät sie auf ihrem Instagram-Account. Trotz des Wechsels bleibt Mülheim Betreuungswahlkreis für die Abgeordnete, heißt es aus ihrem Wahlkreisbüro.