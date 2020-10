Mülheim trotz sinkender Coronazahlen weiter Risikogebiet

Die Zahl der Corona-Infizierten in Mülheim ist wieder leicht zurückgegangen. So haben wir aktuell 148 Menschen, die positiv auf das Virus getestet sind (Stand 19.10. 12 Uhr). Gestern am Sonntag lag die Zahl noch bei 161 positiven Fällen.