Mülheim Summer Open Air: Acts für den Samstag stehen

Beide bringen Partyklassiker nach Mülheim, wie "Mambo No. 5", "Country Roads" oder "I Will Survive". Auch mit am Start ist Ex-Genesis-Sänger Ray Wilson mit seiner Band sowie "The Rocking Waves". Zum Start gibt es Soul mit der Sängerin Esther Filly. Sie ist u.a. bekannt durch ihre Teilnahme an "The Voice of Germany". Tickets gibt es ab sofort in der Touristinfo oder auch online. Die ersten 1.000 Tickets kosten 29 Euro, alle weiteren 39 Euro. Auch für den Freitag des Mülheim Summer Open Air im MüGa-Park gibt es noch Karten für 39 Euro - ebenfalls in der Touristinfo und online. Hier steht elektronische Musik im Mittelpunkt. Headliner ist "Alle Farben". Präsentiert wird das Event von den Mülheim Partnern - darunter auch Radio Mülheim.