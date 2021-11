Mülheim setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Heute (25.11.) ist der 40. Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Aus diesem Anlass werden heute unter dem Motto "Orange the World" oder auch "Orange your City" weltweit Gebäude in orangem Licht angestrahlt. Bei uns in Mülheim machen unter anderem das historische Rathaus und das Schloss Broich mit - und zwar nach Einbruch der Dunkelheit, etwa ab 18 Uhr, sagt die Stadt.