Mülheim schneidet bei Müllgebühren schlecht ab

Das ist im Ruhrgebiet mit der höchste Wert. Ähnlich teuer ist die Abfallentsorgung in Dortmund und Essen. Deutlich günstiger ist sie in Bottrop, Duisburg, Gelsenkirchen und Oberhausen. In unserer Nachbarstadt werden lediglich 269 Euro jährlich fällig. Möglichkeiten, in Mülheim Gebühren zu sparen, sind laut Bund der Steuerzahler begrenzt. Möglich sei, auf eine kleinere Tonne umzusteigen und konsequenter auf Mülltrennung zu setzen.