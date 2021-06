Mülheim plant Open Air-Sommer

Mit dabei sind der Ringlokschuppen, das Theater an der Ruhr, die Regler Produktion, der Kulturbetrieb, das Amt für Kinder, Jugend und Schule und das Mülheimer Stadtmarketing. Gemeinsam haben sie ein coronakonformes Programm auf die Beine gestellt und unterstützen sich gegenseitig bei der Durchführung. Die Sommerbühnen laden ab sofort und noch bis Ende September zu Live-Musik, Comedy, Kabarett, Zauberei und vielem mehr ein.

250 Zuschauer sind erlaubt

Bis zu 250 Zuschauer dürfen zu den Veranstaltungen auf der Drehscheibe des Ringlokschuppens, im Innenhof von Schloß Broich oder im Raffelbergpark zusammenkommen. Unter anderem gibt es verlängerte "Weiße Nächte" vom Theater an der Ruhr, die Mittwochsreihe, die Broicher Schlossnacht und das Wodo-Sommertheater, aber auch viel neues wie zum Beipsiel Stummfilme und Opern in der Freilichtbühne oder Tanzabende nicht in, sondern vor dem Ringlokschuppen. Es gilt ein abgestimmtes Hygienekonzept - je nach gültiger Coronaschutzverordnung. Hier gibt es alle Infos - auch zu Tickets und Preisen. Der Terminkalender ist aber noch in Arbeit.