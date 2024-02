Mülheim macht Montag dicht

Auch alle Filialen der Sparkasse sind dicht. Die 36 Geldautomaten und die SB-Terminals in den Foyers stehen wie gewohnt bis 23 Uhr zur Verfügung. Die Touristinfo bietet immerhin kurze Öffnungszeiten an. Tickets für Veranstaltungen und Freizeittipps gibt es von 9 bis 12 Uhr.





Wegen des Rosenmontagszugs wird Morgen die komplette Innenstadt für den Verkehr gesperrt. Das gilt von 12 bis ca. 17.15 Uhr. Die Ruhrbahn muss ihr Angebot deshalb einschränken. So enden die Straßenbahnen 104 und 112 bereits an der Haltestelle Friedrich-Ebert-Straße. Die Linien U18,102 und 901 sind nicht vom Rosenmontagszug betroffen. Alle Änderungen in der Übersicht gibt es hier.