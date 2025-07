Mülheim: Immobilienpreise ziehen deutlich an

Wer in Mülheim eine gebrauchte Eigentumswohnung kaufen will, muss tiefer in die Tasche greifen. Im zweiten Quartal 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für eine 80-Quadratmeter-Wohnung bei 193.000 Euro. Das zeigt eine Auswertung der LBS NordWest.

