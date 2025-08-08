Navigation

Mülheim Hafen: Polizei stoppt unsichere LKW

Veröffentlicht: Freitag, 08.08.2025 17:24

Die Polizei hat heute (08.08.) in ganz Nordrhein-Westfalen Lastwagen kontrolliert – auch hier bei uns in Mülheim an der Rheinstraße beim Hafen.

Die Polizei hat insgesamt 125 LKW angehalten und geprüft. Bei 25 Fahrzeugen gab es Probleme:

Zum Beispiel technische Mängel, nicht richtig gesicherte Ladung oder fehlende Papiere. Zwei Fahrer waren sogar unter Drogeneinfluss unterwegs. Zwei LKW durften nicht weiterfahren, weil sie zu unsicher waren, sagt die Polizei.

Mit der Kontrolle will die Polizei dafür sorgen, dass es auf den Straßen sicherer wird.

Denn schlechte Technik oder übermüdete Fahrer können Unfälle verursachen, heißt es.

