Mülheim führt für volle Straßen Maskenpflicht ein

Betroffen sind die Innenstadt und Einkaufsbereiche in den einzelnen Stadtteilen, heißt es. Die genauen Straßen will der Krisenstab in einer Verfügung auflisten. Die wird Dienstag früh auf der Internetseite der Stadt Mülheim veröffentlicht. Die Maskenpflicht soll dann montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr gelten und samstags von 8 bis 16 Uhr - und zwar sofort mit Veröffentlichung der betroffenen Straßen. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Kinder, die noch nicht zur Schule gehen und Personen, die aus medizinischen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können.