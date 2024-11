Mülheim bekommt neues topmodernes Bad

Der erste Spatenstich für das 20 Millionen Euro-Projekt ist gesetzt. Bis zum Frühjahr 2027 sollen in dem Gebäude u.a. ein 25-Meter-Sportbecken mit sechs Bahnen und 3m-Sprungturm, ein Lehrschwimmbecken mit Hubboden, ein Sportbecken mit Lehrschwimmbecken aus Edelstahl oder auch ein Kleinkinderbereich entstehen. Das alte Bad hat nur fünf Bahnen. Die zusätzliche Bahn soll es möglich machen, dass es für den Schulsport zukünftig doppelt so viele Stunden gibt. Das marode Friedrich-Wennmann-Bad soll bis zur Eröffnung des neues Bades in Betrieb bleiben und erst danach in Rente geschickt werden.