Mülheim bei Wohnmobilen Spitzenreiter im Revier

Im bundesweiten Vergleich mit anderen Städten in Deutschland sind wir Mülheimer allerdings eher zurückhaltend was den Kauf von Wohnmobilen angeht. Unsere Stadt landet im Vergleich der Kanzlei Goldenstein Rechtsanwälte unter den 50 größten deutschen Städten auf Platz 28. Im Schnitt kommen bei uns auf 1.000 zugelassene PKW rund 14 Wohnmobile. Neuer Spitzenreiter in Deutschland ist Freiburg. Im Ruhrgebiet ist die Quote allerdings Spitze. Schlechter schneiden in dem Vergleich Städte wie Dortmund, Oberhausen, Bochum, Essen, Duisburg oder Gelsenkirchen ab. Die Kanzlei, die die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes ausgewertet hat, sagt, dass der anhaltende Boom aber auch ein paar Haken hat. So gebe es teilweise immer noch lange Wartezeiten auf neue Wohnmobile. Vor dem Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs sollte man sich gut informieren. Deutschlandweit gibt es rund 200.000 Wohnmobile, bei denen die Motoren manipuliert wurden und die stillgelegt werden könnten.